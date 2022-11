Xantener zum Diakon geweiht : „Dienen ist nichts für Schwächlinge“

Münster/Xanten Andreas Mäteling aus Xanten und sieben weitere Männer sind im Dom zu Münster zu Ständigen Diakonen geweiht worden. Weihbischof em. Dieter Geerlings wünschte ihnen „eine Schwäche für die Schwachen“.

Auf diesen Moment hatten sich die zehn Männer lange vorbereitet: Am „Welttag der Armen“ am vergangenen Sonntag wurden sie von Weihbischof em. Dieter Geerlings zu Ständigen Diakonen geweiht. Unter ihnen ist auch ein Xantener: Andreas Mäteling. An der Feier nahmen Familienangehörige, Freunde, Wegbegleiter und Abordnungen aus den Heimatgemeinden der Kandidaten teil. Dort werden die neuen Diakone künftig eingesetzt, indem sie sich in der Krankenseelsorge engagieren, Taufen, Trauungen und Beerdigungen übernehmen und die Priester in Gottesdiensten unterstützen.