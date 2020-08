Kommunalwahl in Xanten : Luschgy trat schon einmal an

Der parteilose Bürgermeisterkandidat Andreas Luschgy. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Der Xantener Bürgermeisterkandidat Andreas Luschgy ist vor Jahren schon einmal in einer anderen Gemeinde angetreten. Das sei keine Schande, sagt er. Diese Erfahrung teilt er auch mit dem Amtsinhaber.

In Xanten kandidieren vier Männer und zwei Frauen für das Amt des Bürgermeisters. Unter ihnen ist Andreas Luschgy (parteilos), und es ist nicht das erste Mal, dass er sich für diese Aufgabe in einer Kommune bewirbt. Er trat bereits 2016 in Graben-Neudorf (Baden-Württemberg) an, erhielt damals aber nur wenige Stimmen. Das geht aus den Wahlergebnissen aus dem Jahr hervor.

Unsere Redaktion ist am Mittwochabend in einer E-Mail darauf hingewiesen worden. Die Absenderin kündigte an, diese Information auch über die sozialen Medien (zum Beispiel Facebook) zu veröffentlichen. Der genaue Hintergrund der E-Mail-Schreiberin ist unklar. Nachfragen unserer Redaktion blieben unbeantwortet. „Ich habe keine Feinde“, sagte Luschgy auf Nachfrage. Im Gespräch mit unserer Redaktion ging er offen mit seiner Kandidatur damals um. Er ist nach eigenen Angaben in Xanten auch schon darauf angesprochen worden.