Corona-Schutz in Xanten : An Heiligabend gilt 3G in Kirchen der Propsteigemeinde

Im vergangenen Jahr wurde die Chistmette live im Internet übertragen (Archiv). Foto: Propsteigemeinde St. Viktor/Youtube

Xanten Die katholische Propsteigemeinde St. Viktor in Xanten erklärt, welche Regeln für die Gottesdienste an Weihnachten gelten. Wer an Heiligabend in die Kirche gehen möchte, muss sich anmelden.

Für die Gottesdienste an Heiligabend in den Kirchen der katholischen Propsteigemeinde Xanten gilt die 3G-Regel. Die Besucher müssen also genesen, geimpft oder negativ getestet sein und das auch nachweisen können. Darauf weist die Propsteigemeinde hin. Demnach müssen der Impfausweis, die Bescheinigung über die Genesung oder ein negatives Testergebnis am Eingang der Kirche vorgezeigt werden. Um sich auszuweisen, sei ein Personalausweis erforderlich. Bei getesteten Personen dürfe der Antigen-Schnelltest höchstens 24 Stunden zurückliegen. Wenn sie einen PCR-Test machen ließen, dürfe dieser nicht älter als 48 Stunden sein. Ein Selbsttest reiche nicht aus. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre müssten aber weder einen negativen Test vorlegen, noch müssten sie irgendeinen Immunitätsstatus nachweisen.

Die Propsteigemeinde bat darum, dass die Besucher den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die die Kontrolle durchführen, mit Verständnis begegnen. Sie wies außerdem darauf hin, dass in den Kirchen ein Mundschutz zu tragen und dass für die Gottesdienste an Heiligabend in den Kirchen eine Anmeldung im Pfarrbüro notwendig sei: entweder unter der Rufnummer 02801 71310 oder per E-Mail an stviktor-xanten@bistum-muenster.de. Die Gottesdienste an Heiligabend im Außenbereich blieben frei zugänglich.

Ab dem ersten Weihnachtsfeiertag seien alle Gottesdienste wieder ohne Einlasskontrolle und unter den bisherigen Bestimmungen zugänglich. Dabei gelte verpflichtend, dass die Hygieneregeln anzuwenden und Abstände von mindestens 1,5 Meter zwischen Haushalten und Lebensgemeinschaften einzuhalten seien. Außerdem müsse durchgängig ein Mundschutz getragen werden. Diese Regeln, insbesondere die begrenzte Platzzahl aufgrund des Abstandsgebotes, seien unbedingt zu beachten.

(RP)