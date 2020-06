Bäume angepflanzt : Eine Nussecke an Xantens Südsee

Xanten An der Xantener Südsee sollen Bürgerinnen und Bürger bald Esskastanien, Hasel- und Walnüsse sammeln können – zum sammeln und verwerten. Damit wird eine Idee der Baumfreunde Xantens umgesetzt.

Es sind nicht die einzigen Bäume, die neu an der Süd- und Nordsee stehen. In den vergangenen Jahren seien insgesamt 133 Stück angepflanzt worden, teilte das FZX weiter mit. Dadurch sei die Aufenthaltsqualität entlang der Rad- und Wanderwege rund um die Seen gesteigert worden. Allein die fünf neuen Standorte zum „Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee“ seien in den vergangenen zwei Jahren um 43 Bäume ergänzt worden: 26 Rotkiefern, Feldahorne und hochstämmige Grauerlen auf dem Gelände des Naturbads Xantener Südsee und weitere 17 Bäume einige Hundert Meter entfernt in Wardt angepflanzt worden – dort habe man ausschließlich heimische Sorten gewählt: Rheinische Apfelbäume „Winterrambour“ und „Peter Broich“, Rheinische Schafsnasen, Stromberger Pflaumenbäume, Büttners rote Knospelkirschen und Birnenbäume „Alexander Kucas“. Weitere 60 Bäume seien am Hafen Xanten, an der Südsee und auf dem weiteren Gelände des Freizeitzentrums angepflanzt worden. Außerdem habe die Stadt an der Südsee bei Wardt weitere 15 Bäume setzen lassen.