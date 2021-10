Alternative zum Oktoberfest : An Xantens Südsee beginnen die Bayerischen Wochen

Xanten Xantens Oktoberfest ist beliebt, die Enttäuschung über die Absage war entsprechend groß. Auf das bayerische Lebensgefühl muss aber niemand in diesem Jahr ganz verzichten: Es gibt eine Alternative im Plaza del Mar.

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) hat sich eine Alternative zum Oktoberfest überlegt: Im Plaza del Mar an der Xantener Südsee gibt es bayerische Wochen. Bis Ende des Monats stehen typische Gerichte und Getränke auf der Speisekarte, zum Beispiel Schweins-Haxn, Weißwürste, Biergulasch, Käsespätzle und Kaiserschmarren. Die Gäste sind dazu aufgerufen, in bayerischer Tracht ins Restaurant zu kommen.

Außerdem plant das FZX zwei Bayerische Sonntage mit Musik und Tracht: am 10. und am 24. Oktober, jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr. Für die Unterhaltung der Gäste sorgt DJ Dominik von Magic-Sound. Außerdem spielt der Musikverein Harmonie 1911/1921 Sonsbeck Labbeck. Das Blasmusik-Spezial ist am 10. Oktober von 14 bis 16.30 Uhr geplant. Auch am zweiten Bayerischen Sonntag am 24. Oktober soll ein Musikverein auftreten.