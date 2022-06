Das Duo „Für Euch live“ tritt auf : An Xantens Nordsee gibt es wieder Hafenkonzerte

Xanten Am Sonntag starten wieder die Hafenkonzerte in Xanten. Das Duo „Für Euch live“ macht den Anfang. Die Xantener Lokalmatadore Volker Sackers und Michael Schaller spielen im Hafen Wardt,

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) lässt die beliebten Hafenkonzerte im Hafen Wardt wieder aufleben. Immer am vierten Sonntag in den Sommermonaten Juni, Juli und August findet an der Xantener Nordsee ein Nachmittag mit Musik statt. Die Veranstaltungsreihe beginnt am Sonntag, 26. Juni, um 14 Uhr mit dem Duo „Für Euch“. Die Xantener Lokalmatadore Volker Sackers und Michael Schaller werden beim Hafenkonzert in Wardt eine Mischung aus deutschen und englischen Evergreens sowie aktuellen Songs aus den deutschen und englischen Charts darbieten. Das Publikum kann sich auf Lieder von Künstlern wie Johannes Oerding, Mark Foster, Ed Sheeran, Andrea Berg, Udo Jürgens, U2 und Smokie freuen. Die weiteren Hafenkonzert-Termine sind Sonntag, 31. Juli, 14 bis 17 Uhr, mit den „Livin‘ Sixties“ und Sonntag, 28. August, 14 bis 17 Uhr, mit dem „Musikverein von Calcar“. Der Eintritt ist jedes Mal frei. Die Open-air-Veranstaltung findet nur bei geeigneter Witterung statt.