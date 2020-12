Ambulante Altenpflegerinnen Jessica Steinhöfel-Peters, Jennifer Steinhöfel-Peters und Katy Hendricks : „Es geht um die Gesundheit aller“

Xanten Durch die Corona-Pandemie ist in diesem Jahr alles anders, vor allem schwieriger. Wir haben Menschen gebeten zu beschreiben, wie sich ihr Berufsalltag verändert hat. Hier lesen Sie den Bericht der Altenpflegerinnen Jessica Steinhöfel-Peters, Jessica Steinhöfel-Peters und Katy Hendricks vom Xantener Pflegeteam.

In der Altenpflege war es schon immer so, dass kein Tag wie der andere war. Aber seit Beginn der Corona-Pandemie sind Änderungen zum Alltag geworden. Manchmal fühlt es sich so an, als gebe es alle paar Tage eine neue Verordnung. Zum Beispiel hatte die Regierung entschieden, dass wir unsere Mitarbeiter testen müssen. Wir haben dafür das Material beschafft, die Arbeitsabläufe geändert, um die Tests in die Arbeit einzubinden. Dann wurde verordnet, dass wir unsere Mitarbeiter öfter testen sollen, alle drei Tage. Also mussten wir noch einmal die Abläufe ändern, um auch die zusätzlichen Tests zu organisieren. Das ist nicht so einfach. Wir haben deshalb einen zweiten Mitarbeiter eingestellt, weil einer allein das nicht mehr schafft.