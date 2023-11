Winterwelt am Plaza del Mar FZX ruft zum Eisstock-Turnier auf

Xanten · Am Plaza del Mar in Xanten hat das Freizeitzentrum (FZX) wieder eine Kunsteisbahn zum Eisstockschießen aufgebaut. Sie kann gebucht werden, außerdem findet am Samstag ein Turnier statt. Gruppen, Vereine und Paare können Preise gewinnen.

23.11.2023 , 15:37 Uhr

Am Plaza del Mar ist eine Kunsteisbahn für Eisstockschießen aufgebaut worden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Am Plaza del Mar im Hafen Xanten öffnet am Freitag, 24. November, eine kleine Winterwelt. Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) hat wieder eine Kunsteisbahn zum Eisstockschießen aufbauen lassen. Auch das beliebte Lattl-Schießen wird angeboten. Dabei können ebenfalls zwei Gruppen gegeneinander antreten. Mit Eisstöcken zielen sie abwechselnd auf die aufgereihten Nummernschilder und versuchen, eine hohe Punktzahl zu erreichen. Bis Sonntag, 7. Januar, kann die Eisstockbahn während der Öffnungszeiten des Plaza del Mar gemietet werden. Das kostet 35 Euro pro Stunde. Nur über die Gaststätte ist eine Reservierung möglich. Das FZX empfiehlt gerade größeren Gruppen, zusätzlich für 20 Euro pro Stunde eine Spielleitung zu buchen. Gruppen und Vereine können am Samstag, 25. November, mit Eisstöcken um attraktive Gutscheine des FZX spielen. Das kostenfreie Turnier beginnt um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Sie ist nur direkt beim Plaza del Mar möglich. Die ideale Teilnehmerzahl pro Gruppe liege bei vier bis sechs Personen, erklärt das FZX. Aber auch kleinere Gruppen oder Paare könnten mitmachen. Vorkenntnisse seien nicht notwendig. Wer sich erst ein wenig einüben wolle, könne das vorher machen – die Eisstockbahn sei von 18 Uhr an für alle zum kostenfreien Probeschießen geöffnet. Ergänzt wird der winterliche Freizeitspaß im Hafen Xanten um weitere Aktivitäten an der frischen Luft. Unter dem Titel „Winterwelt“ lädt eine kleine Spielstraße mit Ständen zum Dosenwerfen, Sackhüpfen, Glücksrad, Entenangeln, Ringe werfen, und anderem mehr zum Flanieren ein. Im teilweise beheizten Lounge-Bereich vor dem Plaza del Mar können es sich die Besucher zu heißen und kalten Getränken und kleinen Snacks gemütlich machen. Kontakt Plaza del Mar, Tel. 02801 9820815, E-Mail: plazadelmar@f-z-x.de

(wer)