Umtausch-Aktion der Malteser : Mehr als neun Tonnen Altkleider für fast drei Tonnen Kartoffeln

Für drei Kilo Altkleider gab es ein Kilo Kartoffeln. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Malteser haben in Xanten wieder Altkleider gesammelt und dafür frische Kartoffeln abgegeben – im Verhältnis drei zu eins. Der Umtausch lief so erfolgreich wie noch nie. Am Ende gingen die Kartoffeln aus.

Am frühen Nachmittag waren schon alle Kartoffeln weg – eingetauscht gegen Altkleider: Und davon sammelte der Malteser Hilfsdienst in diesem Jahr in Xanten so viel wie noch nie. Insgesamt seien 9,35 Tonnen zusammengekommen, berichtete Matthias Leurs von den Maltesern. „Der Andrang hat alle Erwartungen deutlich übertroffen.“ Etwa 20 Personen bekämen für ihre Altkleider noch Kartoffeln, weil ihnen die Vorräte ausgegangen seien. Dafür sei mit ihnen ein Termin vereinbart worden.

Schon zum 16. Mal hatten die Malteser am Samstag Altkleider angenommen und gegen frische Kartoffeln eingetauscht – im Verhältnis drei zu eins. Zahlreiche Menschen aus der ganzen Region brachten Hosen, Hemden, Bettwäsche, Handtücher und Schuhe. Im Durchschnitt gab jeder rund 30 Kilogramm Altkleider ab und erhielt dafür zehn Kilo Kartoffeln. Es gab auch kleinere Mengen, aber auch deutlich größere: Eine Familie tauschte insgesamt rund 500 Kilogramm Altkleider gegen frische Kartoffeln ein, wie Leurs berichtete.

Die Malteser verkaufen die gebrauchte Kleidung an einen Großhändler weiter, der die Hosen, Hemden, Jacken, die Wäsche und Schuhe für den Second-Hand-Markt aufbereitet, soweit es ihr Zustand erlaubt. Die fast drei Tonnen Kartoffeln hatten sie von einem Landwirt in der Region erworben. Durch ihre ehrenamtliche Arbeit bleibt bei der Umtausch-Aktion ein Erlös übrig, der in die Arbeit der Malteser fließt. Im nächsten Jahr bieten sie wieder den Umtausch von Altkleidern gegen frische Kartoffeln an. Als Termin haben sie den letzten Samstag im September 2023 vorgesehen.

Der Malteser Hilfsdienst leistet Sanitätsdienst, bildet in Erster Hilfe und Schulsanitätsdienst aus, außerdem bietet er unter anderem einen Hausnotruf, einen Mobilen Einkaufswagen, einen Herzenswunsch-Krankenwagen und einen Friedhofs-Begleitdienst an. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Betreuung und Unterstützung älterer Menschen, wie die Malteser erklären.

(wer)