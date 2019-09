Trauer um Ernst Heien : Altertumsforscher mit Herz für die Heimat ist tot

Xanten Der langjährige Vorsitzende des Niederrheinischen Altertumsvereins Xanten ist im Alter von 88 Jahren verstorben.

Heien gehörte zu denen, die 1950 in der Xantener Rektoratsschule erstmals ihre Mittlere Reife machten. Nach dem Abitur in Geldern gehörte er zur ersten Generation, die den Stofffluss des Hüttenwerks in Rheinhausen per Computer regelten. Und als NRW-Kultusminister Paul Mikat auf der Suche nach Lehrkräften erstmals Quereinsteiger zuließ, wurde Heien „Mikater“, wie die Kurzzeit-Lehramtsanwärter nach einem Jahr Vorbereitungszeit benannt wurden. An der Pädagogischen Hochschule (PH) Essen folgte ein Studium – Mathematik, Physik, Chemie. Und als 1968 in Xanten die erste Hauptschule gegründet wurde, gehörte Heien mit Rektor Willi Fährmann zur ersten Lehrergeneration der neuen Schulform. Er kaufte mit einem städtischen Zuschuss von 1000 Mark Einzelteile, die er für einen im Unterricht nutzbaren Computer selbst „zusammenbastelte“. Dies brachte ihn in Essen zu einer Promotion über den Einsatz von Computern im Unterricht und ans Lehrerfortbildungsinstitut in Soest.