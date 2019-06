Bürgermeister-Kandidatur : Melters warnt Xantener CDU vor Personalquerelen

Alfred Melters appelliert an die Verantwortlichen im Stadtverband, dass sie sich auf einen gemeinsamen Bürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 einigen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Xanten Xantens Bürgermeister Thomas Görtz will 2020 wieder antreten, aber in der eigenen Partei gibt es mindestens einen Herausforderer. Alt-Bürgermeister Melters richtet deshalb einen Appell an die CDU.

Alt-Bürgemeister Alfred Melters sorgt sich um die Entwicklung der CDU in Xanten. Er appelliere an die Verantwortlichen im Stadtverband, dass sie sich auf einen gemeinsamen Bürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 einigten und diesen dann zusammen unterstützten, sagte Melters am Freitag unserer Redaktion. Sein Aufruf schließe Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) ein. Personalquerelen schadeten der Partei. Die Bevölkerung wolle keinen Posten-Streit. „Wenn die CDU sich nicht einig ist, wird sie ihre beherrschende Stellung in der Stadt verlieren“, warnte Melters. Der Christdemokrat war von 1984 bis 1994 Bürgermeister von Xanten.

Hintergrund seines Appells ist ein drohender Machtkampf in der Partei um die Frage, wer der nächste Bürgermeister-Kandidat der CDU wird. Amtsinhaber Thomas Görtz kündigte schon im Januar an, dass er wieder antreten wird. Am Mittwoch sagte auch Stadtverbandsvize Daniel Ingendahl, dass er Bürgermeister werden wolle. Nach Informationen unserer Redaktion hat außerdem ein weiterer Xantener CDU-Politiker intern seine Ambitionen angemeldet. Der Stadtverbandsvorstand will die Mitglieder entscheiden lassen. Der Termin dafür ist noch nicht bekannt.

