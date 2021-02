Es war eine Premiere: Am 19. Juni 1991 produzierte das ZDF seine Samstagabend-Show „Wetten dass..?“ erstmals live unter freiem Himmel. Dafür war der Sender nach Xanten in das Amphitheater des Archäologischen Parks (APX) gekommen. Die Gäste von Moderator Thomas Gottschalk (r.) waren Rudi Carrell (nicht im Bild), Gunther Emmerlich, Pit Weyrich, Carolin Reiber, Wolfgang Lippert, Fritz Egner und Michael Schanze. Während der Sendung saßen sie in einer Loge unten in der Arena, das Publikum saß auf den Zuschauerrängen des Amphitheaters.