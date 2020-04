Thomas Luft begrenzt in seinem Edeka-Markt in Alpen am Donnerstag und Samstag die Einkaufswägen auf 50 Stück und lässt Kunden nur mit Wagen eintreten. Denn es dürfen sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Supermarkt aufhalten. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )