„Unser Dorf hat Zukunft“ Alle Xantener Ortsteile machen bei Wettbewerb mit

Die Stadt Xanten wird alle fünf Ortsteile zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ anmelden. Das beschloss der Stadtrat einstimmig in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag. Er kam damit der Empfehlung aller Bezirksausschüsse nach. Denn alle hatten sich in ihren Sitzungen im Februar einstimmig dafür ausgesprochen, dass jeweils ihr Ortsteil am Wettbewerb teilnimmt. Aus Xanten gehen somit dieses Mal Marienbaum, Vynen, Lüttingen, Birten und Wardt ins Rennen. Der Wettbewerb wird alle drei Jahre auf der Ebene der Landkreise, des Landes und des Bundes durchgeführt. Die Sieger einer Ebene sind automatisch für den Wettbewerb auf der nächsthöheren Ebene im Folgejahr qualifiziert. Das Ziel des Wettbewerbs sei es, die vielfältigen Funktionen der Dörfer darzustellen und Beispiele vorbildlicher Gemeinschaftsleistungen zu präsentieren, erklärte die Stadtverwaltung. 2021 war Mariebaum im Kreis Wesel auf dem dritten Platz gelandet, nach Veen (Erster) und Bönninghardt (Zweiter).