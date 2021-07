Trauerfeier für Alfred Melters : Abschied von einem großen Xantener

Foto: Armin Fischer (arfi) 8 Bilder Trauerfeier für Xantens Altbürgermeister Alfred Melters

Xanten Xantens Altbürgermeister und Ehrenbürger Alfred Melters ist am Freitag beigesetzt worden. Im Dom nahmen rund 250 Menschen Abschied von ihm. Seine Enkelkinder erinnerten an ihren Opa. Pater Joseph Puthoor fand tröstende Worte.

In einer bewegenden Trauerfeier haben Hunderte Menschen am Freitag Abschied von Xantens Altbürgermeister und Ehrenbürger Alfred Melters genommen. In einem Gottesdienst im Dom erinnerten dessen Enkelkinder in berührenden Worten an ihren Großvater. Sie beschrieben, wie sie ihn erlebt haben, was sie an ihm schätzten und was ihm wichtig war. Daraus formulierten sie Wünsche für die Zukunft. So baten sie Gott zum Beispiel darum, dass alle Kinder einen Großvater haben, der ein offenes Ohr für seine Enkelkinder habe, dass die Menschen aufeinander zugingen, füreinander Verständnis hätten und dass sie zur Einsicht gelangten, dass selbst bei ernsten Angelegenheiten „mit Humor alles besser geht“. Außerdem wünschten sie „allen Schülern immer liebe Lehrer“. Melters war Pädagoge am Stiftsgymnasium gewesen.

Xantens Altbürgermeister war am vergangenen Samstag im Alter von 90 Jahren überraschend gestorben. Seitdem ist noch einmal deutlich geworden, wie sehr Melters in der Bevölkerung geschätzt wurde. Zahlreiche Menschen reagierten bestürzt auf die Nachricht, sie drückten öffentlich ihre Trauer aus, erinnerten sich an Begegnungen mit ihm. Viele trugen sich in einem Kondolenzbuch ein, das die Stadt im Rathaus und im Dom ausgelegt hatte. Rund 250 Menschen nahmen am Freitag an der Trauerfeier im Dom teil. Unter ihnen waren Vertreter aus Verwaltung, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Sie geleiteten den Sarg anschließend zum Grab. Melters wurde auf dem städtischen Friedhof beigesetzt.

Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei) 18 Bilder Bilder aus dem Leben von Alfred Melters

Info Eckdaten eines bewegten Lebens Familie Alfred Melters wurde am 1. September 1930 als Sohn einer Arbeiterfamilie in Emmerich geboren. Am 10. Juli 2021 starb er im Alter von 90 Jahren. Er hinterlässt seine Ehefrau Katharina, sieben Kinder und zehn Enkelkinder. Beruf Nach dem Abitur studierte Alfred Melters in Münster die Fächer Germanistik, Geschichte und Philosophie. An einem Gymnasium in Kleve machte er das Referendariat. 1963 zog er nach Xanten. Bis zu seinem Ruhestand 1995 arbeitete er als Lehrer am Stiftsgymnasium. Engagement 1969 trat Alfred Melters in die CDU ein. Von 1979 bis 1984 war er Vorsitzender des Stadtverbands, mehrere Jahrzehnte war er Mitglied des Xantener Stadtrats. Von 1984 bis 1994 war er Bürgermeister der Stadt, von 1994 bis 2004 stellvertretender Bürgermeister. Außerdem engagierte sich Melters unter anderem für die Dom-Musikschule, die Propsteigemeinde St. Viktor, das St.-Josef-Hospital und den Karneval. Bis zuletzt war er ein gefragter Ratgeber. „Ich sage meine Meinung, wenn ich es für nötig halte“, sagte er vor seinem 90. Geburtstag. Ehrungen 2004 wurde Alfred Melters mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, 2016 mit dem Rheinlandtaler. Anfang des Jahres 2021 wurde ihm die Ehrenbürgerwürde verliehen. Stadtrat und Bürgermeister Thomas Görtz würdigten damit seine Verdienste um die Stadt Xanten. Der Vorschlag war von seiner Partei, der CDU, gekommen. Xanten hat erst zehn Frauen und Männer zu Ehrenbürgern ernannt.

Im Gottesdienst im Dom erinnerte Pater Joseph Puthoor an Melters als Ehemann, Vater, Großvater, Kommunalpolitiker und Christ. Seine Liebe, Fürsorge und sein Engagement hätten immer seiner Familie und seinen Mitmenschen gegolten. Sein unerschütterlicher Optimismus, seine Lebensfreunde und sein Humor hätten ihn ausgezeichnet. Pater Joseph Puthoor wandte sich auch mit tröstenden Worten an Melters’ Ehefrau Katharina, seine Kinder und Enkelkinder. Ihr Mann, Vater und Großvater sei nun heimgegangen, Gott habe ihn zu sich in die Ewigkeit gerufen. Nach dem Tod müsse der Körper zwar begraben werden, aber der Mensch lebe in der Erinnerung weiter.

Am Ende des Gottesdienstes hielt auch Bürgermeister Thomas Görtz eine kurze Rede. Mit Alfred Melters verliere Xanten eine „große Persönlichkeit“. Die Stadt habe ihm viel zu verdanken. Er sei ein „besonderer Mensch“ gewesen. Görtz rief dazu auf: „Lassen Sie uns den Humor und Optimismus von Alfred Melters bewahren.“ Für ihn persönlich sei der Parteifreund ein Ratgeber, Unterstützer und auch jemand gewesen, der ihm wie eine „alte Eiche“ Halt gegeben habe.