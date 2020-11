Verleihung der Ehrenbürgerwürde : Feier für Melters muss wegen Corona kleiner ausfallen

Xanten Ende November wird die Ehrenbürgerwürde an Xantens Alt-Bürgermeister Alfred Melters (90) verliehen. Wegen der Corona-Pandemie muss die Stadt die Planungen für die Feier aber ändern.

Wegen der Corona-Pandemie ist die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Alt-Bürgermeister Alfred Melters im kleinen Kreis geplant. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Sie war zunächst für die Ratssitzung am 25. November vorgesehen gewesen. Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, wird die Verleihung aber auf den folgenden Tag im Ratssaal verschoben, wie Bürgermeister Thomas Görtz mitteilte.

Die Verabschiedung der Frauen und Männer, die in den vergangenen Jahren im Stadtrat gewesen sind, wird dagegen verschoben. „Zu meinem großen Bedauern lässt die derzeitige Situation eine Verabschiedung in einer angemessenen Form nicht zu“, erklärte Görtz. „Die Verabschiedung und Ehrung wird zu einem späteren Zeitpunkt in einem würdigen Rahmen nachgeholt.“ Zahlreiche Kommunalpolitiker sind mit der Kommunalwahl aus dem Stadtrat ausgeschieden.