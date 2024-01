Kleine Feier auf Burg Winnenthal Xantens älteste Bürgerin ist 103 geworden

In der Seniorenresidenz Burg Winnenthal in Xanten ist am Mittwoch ein besonderer Geburtstag gefeiert worden. Anneliese Tischner ist 103 Jahre alt geworden. Sie ist damit Xantens älteste Bürgerin, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Bürgermeister Thomas Görtz gratulierte ihr vor Ort. Wie er berichtete, ist Anneliese Tischner in der kreisfreien Hochschulstadt Gera in Thüringen geboren worden. In der Seniorenresidenz habe sie im Herbst des vergangenen Jahres ein neues Zuhause gefunden, damit sei sie von Duisburg in die Nähe ihrer Familie gezogen. Auf Burg Winnenthal habe es am Mittwoch auch eine kleine Feier mit der Familie gegeben. Anneliese Tischner und er freuten sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr, „hoffentlich weiterhin bei guter Gesundheit“, schrieb Thomas Görtz in der Mitteilung. Die Burg Winnenthal wurde Ende des 14. Jahrhunderts erbaut und in den 1990er Jahren aufwändig restauriert. Die Seniorenresidenz verfügt nach eigenen Angaben über 182 Betten, überwiegend in Einzelzimmern.