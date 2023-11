Große Auswahl in der Marienschule Adventsbasar der KFD Xanten ist am Wochenende

In diesem Jahr findet zum 50. Mal der Adventsbasar der KFD Xanten statt. Wie schon im vergangenen Jahr begrüßen die fleißigen Frauen die Besucher in der Pausenhalle der Marienschule, und zwar am Samstag 25. November, von 14 Uhr bis 17 Uhr und am Sonntag 26. November, von 11 Uhr bis 17 Uhr. Wie jedes Jahr können sich die Besucher auf zahlreiche kreative Angebote freuen: Neben den beliebten Adventskränzen und Gestecken gibt es auch wieder Eingekochtes, Gestricktes, Genähtes, Gesticktes, Geklebtes, Gebasteltes und noch mehr auf dem Basar zu erwerben. Für das leibliche Wohl sorgt die Cafeteria mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, am Sonntag gibt es ab 12 Uhr zusätzlich leckere Suppen. Über Kuchenspenden freuen sich die KFD-Mitglieder, diese können am Samstag und am Sonntag direkt an der Marienschule (Zugang vom Kapitel) abgegeben werden.