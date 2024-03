Verwaltung erklärt Gewinnabführung Abwasser soll weiter Xantens Haushalt entlasten

In der nächsten Woche ringt die Politik in Xanten um den Haushalt der Stadt. Es wird dann darum gehen, die Einnahmen zu erhöhen oder die Ausgaben zu senken, um die drohende Steuererhöhung möglichst gering ausfallen zu lassen. Dafür gibt es Anträge von verschiedenen Fraktionen, auch von der Freien Bürgerinitiative (FBI). Sie macht aber auch den Vorschlag, 500.000 Euro aus dem städtischen Haushalt zu streichen. Denn es handelt sich um eine Gewinnabführung aus dem Abwasserbetrieb des Dienstleistungsbetriebs (DBX). Sollte sich die FBI damit durchsetzen, würden also erst einmal 500.000 Euro im Haushalt fehlen.