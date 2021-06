Feier trotz Verbots des LVR : Irritationen nach Abi-Ball in Xanten

Xanten Wegen der Corona-Pandemie soll es vorerst keine Groß-Veranstaltungen im Archäologischen Park Xanten (APX) geben. Deshalb war die Zeugnis-Übergabe des Stiftsgymnasiums dort nicht möglich. Aber jetzt feierten Abiturienten aus Emmerich ihren Abschluss auf dem Gelände.

Abiturienten aus Emmerich haben am Wochenende im Archäologischen Park Xanten (APX) ihren Abschluss gefeiert. Darüber hat sich im Nachhinein mindestens der Landschaftsverband Rheinland (LVR) gewundert. Er ist Träger des APX und hatte im Vorfeld angekündigt, dass wegen der Corona-Pandemie vorerst keine größeren Veranstaltungen im Freilichtmuseum geplant oder erlaubt sind. Deshalb war zum Beispiel die Zeugnis-Übergabe des Xantener Stiftsgymnasiums nicht im APX möglich gewesen. Stattdessen fand sie am 18. Juni im Amphitheater in Birten statt.

Aber weder der LVR, noch der APX wussten nach eigenen Angaben vorher von der Feier: Der Pächter der Gastronomie auf dem Gelände habe es „leider versäumt“, sie über den geplanten Abiball zu informieren, teilte der APX am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Wäre dies geschehen, hätten wir auch dieser Schule eine Absage geben müssen.“ Die Mühle und die Römische Herberge sind an einen Gastronomen verpachtet. Er habe nicht gewusst, dass der LVR zurzeit keine größeren Veranstaltungen auf dem APX-Gelände erlaube, sagte er in einem Telefonat mit unserer Redaktion am Montag. Er versicherte, dass alle Corona-Regeln streng eingehalten worden seien. Alle Gäste mussten zum Beispiel einen negativen Corona-Test vorlegen.