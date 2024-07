Ferienspaß mit Jonny Casselly junior in Xanten Hunderte Kinder schnuppern Zirkusluft

Nele hingegen kommt dieses Jahr erst in die Schule und versucht sich zum ersten Mal als kleine Artistin. Auch sie macht Bodenakrobatik. „Das macht mir sehr viel Spaß“, sagt die Sechsjährige mit leuchtenden Augen. Aber neben der Bodenakrobatik gibt es natürlich noch viele andere Bereiche, in denen die Kinder ihre Zirkusfantasien ausleben können. Dazu gehören das Jonglieren, das Trampolinspringen, der Showtanz sowie die Künste des Feuerschluckens oder der Zauberei. Sehr beliebt ist auch die Artistik am Vertikaltuch, am Trapez oder der Auftritt als Clown.