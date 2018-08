Xanten: 50 Jahre Gaststätte Verholen in Marienbaum

Marienbaum Eigentlich wollte Hanni Verholen nur ein Jahr eine Gaststätte in Marienbaum betreiben. Mittlerweile sind es 50 Jahre. Für diesen Freitag (3. August) lädt sie Familie, Freunde und Stammgäste zum Jubiläumsfest ein.

Als Hanni Verholen die ersten Gläser Bier zapfte, da bestimmte Bundeskanzler Kiesinger die Politik, stürmte Uwe Seeler in der Nationalelf und die ersten Menschen umkreisten den Mond. Ein halbes Jahrhundert ist das her. Vieles ist Geschichte, die Marienbaumerin aber steht nach wie vor hinter der Theke der Gaststätte Verholen an der Kalkarer Straße. Vor 50 Jahren hat sie die Gaststätte von ihrem verstorbenen Pächter übernommen. „Ich wollte es eigentlich nur ein Jahr lang machen“, sagt sie heute und schmunzelt. Fünf Jahrzehnte sind es bislang geworden.

Schneeweiße Bluse und Hose, dazu eine blaue Jacke bis zur Taille und eine großen Brosche am Revers, eine schicke, moderne Brille auf der Nase – die gebürtige Weselerin sieht nicht nur für den Termin mit der Redaktion wie aus dem Ei gepellt aus, sondern immer, wenn sie ihre Gäste bewirtet. Davon berichten auch die Erinnerungsfotos in dem Raum.

Ans Aufhören denkt Verholen nicht. Wenn sie sich eines Tages dann doch aus dem Geschäft zurückzieht, wird mit dem „Verholen“ ein Stück Kneipenkultur verloren gehen. Ein Nachfolger in der Familie ist nicht in Sicht. Tochter und Enkel haben eigene berufliche Wege eingeschlagen. Aber jetzt will sie ihre Gäste noch so lange wie nur möglich bedienen, mit ihnen über Politik und Sport diskutieren, wie es seit eh und je in einer Gaststätte guter Brauch ist. Die Bewirtung sei eher ein Hobby, um die gesellschaftlichen Kontakte zu wahren, betont sie.