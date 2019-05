Entwicklungskonzept in Xanten : 30 Ideen für die Zukunft der Stadt

Eine der Herausforderungen für die Zukunft Xantens wird sein, geeigneten Wohnraum in der Kernstadt zu schaffen. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Im Xantener Rathaus wurde das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept vorgestellt. Einwohner und Politik hatten ihre Ideen eingebracht. Auf 160 Seiten ist eine Blaupause der Stadt im Jahr 2030 entstanden.

Einwohner von Xanten haben sich in den vergangenen zwölf Monaten überlegt, welche Probleme sie in der Stadt sehen und wie sich diese lösen lassen. Unter dem Motto „Meine Stadt – meine Ideen: Xanten 2030“ trafen sie sich mehrmals und sammelten Vorschläge. Das Dortmunder Stadt- und Raum­entwicklungsbüro Schulten fasste die Ergebnisse zum Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) zusammen.

Der 160 Seiten dicke Bericht wurde am Mittwoch im Rathaus der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Stadtrat berät am Dienstag, 21. Mai, darüber. Sollte er dem Konzept zustimmen, bildet es die Grundlage für die weitere Entwicklung der Stadt. „Das wird dann unsere Handlungsbibel“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Die Verwaltung werde dem Rat regelmäßig berichten, wie weit die Umsetzung ist, kündigte der Technische Beigeordnete Niklas Franke an.

Der Bericht beginnt mit einer Analyse von Xantens aktueller Situation und den Herausforderungen, vor denen die Stadt steht. Dann werden ein Leitbild und Ziele für die weitere Entwicklung der Kommune formuliert. Schließlich folgen 30 Ideen, mit denen die beschriebenen Probleme gelöst werden sollen. Ein Überblick.

Bestandsaufnahme Xantens Einwohnerzahl ist auf rund 21.800 gestiegen. Gleichzeitig wurde die Bevölkerung älter: Das Durchschnittsalter kletterte von 45,7 im Jahr 2013 auf zuletzt 46,3 Jahre. Jedes Jahr sterben mehr Menschen, als geboren werden. Deshalb kann die Einwohnerzahl nur stabil gehalten werden, wenn mehr Menschen herziehen als weggehen. Allerdings fehlen Wohnungen, bis 2035 könnten Hunderte gebraucht werden, schreiben die IKEK-Autoren. Der Tourismus ist für Xanten ein wichtiger Wirtschaftszweig. Vor allem für das Ruhrgebiet und die Niederlande ist die Stadt ein Urlaubs- und Ausflugsort.

Herausforderungen Die Stadt muss mehr Wohnraum schaffen, allerdings bietet das Stadtgebiet kaum noch freies Bauland. Deshalb müssen vorhandene Flächen und nicht mehr genutzte Gebäude verwendet werden, empfehlen die IKEK-Autoren. Da sich der Einzelhandel und die medizinische Infrastruktur vor allem auf die Kernstadt konzentrieren, muss eine Mindestversorgung in den Ortsteilen sichergestellt werden, zumal die älter werdende Bevölkerung weniger mobil sein wird. Deshalb müssen Angebote in der Kernstadt auch mit dem Bus erreichbar sein. In einigen Ortsteilen fehlen mittelfristig Aufenthaltsräume für Vereine – darunter leidet das Dorfleben. Außerdem kritisieren die IKEK-Autoren, dass die Anbieter von Kultur- und Freizeitangeboten Termine zu wenig absprechen und sich mit Veranstaltungen gegenseitig Konkurrenz machen.



Leitbild und Ziele Die Stadt soll ihr historisches und kulturelles Erbe stärken, weil es ihre Identität prägt. Xanten soll als Wohnort für alle Altersgruppen und soziale Schichten attraktiv sein. Der Zuzug von neuen Einwohnern soll auf die Kernstadt, Lüttingen und Marienbaum konzentriert werden. In den anderen Ortsteilen soll der Eigenbedarf der Bewohner im Vordergrund stehen. Die Kernstadt soll als Versorgungszentrum weiterentwickelt werden und auch für die Bevölkerung in den Ortsteilen günstig zu erreichen sein. Jeder Ort soll einen zentralen Treffpunkt erhalten. Der Tourismus soll angemessen weiterentwickelt werden, zumal davon auch die Xantener profitieren. Die Erholungs- und Freizeitangebote sollen ausgebaut werden, weil dadurch auch die Lebensqualität in der Stadt steige, schreiben die IKEK-Autoren.



Ideen Im Konzept werden 30 Ideen vorgestellt, um Xanten weiterzuentwickeln. Einige werden bereits umgesetzt. Der Gestaltungsbeirat, der dafür sorgen soll, dass Neubauten zum Stadtbild passen, hat seine Arbeit aufgenommen. In Wardt haben Einwohner auch schon eine Genossenschaft gegründet, um einen Dorfladen zu eröffnen – bisher fehlt ein solcher Grundversorger in dem Ortsteil (Bericht: Seite D3). Dagegen existieren andere Maßnahmen bisher nur als Idee. Mit einem Kataster sollen Flächen im Stadtgebiet identifiziert werden, die als Bauland genutzt werden können. Für leere Altbauten soll es eine Nachnutzungsbörse geben. Ein „Koordinator Wohnen“ soll zum Ansprechpartner für Immobilieninvestoren werden. Außerdem will die Stadt ermitteln, wie gut die medizinische Versorgung in den Ortsteilen ist und sich aufrechterhalten lässt.

(wer)