Polizei bittet um Hinweise : 25-Jährige in Gaststätte sexuell belästigt

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Xanten Ein unbekannter Mann hat am Sonntag gegen 00.30 Uhr eine 25-jährige Frau aus Xanten in einer Gaststätte an der Klever Straße belästigt.

Nach Angaben der Polizei soll der Unbekannte die Frau beim Verlassen der Kneipe mehrmals unsittlich berührt und dann unerkannt das Lokal verlassen haben. Der Täter ist laut Zeugenaussage circa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, er hat eine sehr korpulente Figur, dunkelbraune, längere Haare und einen Bart. Er trug an dem Abend eine blaue Short aus Jeans und ein blaues T-Shirt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Xanten unter Tel. 02801 71420 entgegen.

(RP)