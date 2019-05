Marktplatz in Xanten : Veranstalter hoffen auf gutes Wetter beim Weinfest

Die Winzer Roswitha und Linus Lorsbach aus Guldenbach sowie TIX-Geschäftsführerin Sabine van der List (r.). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Am Freitagnachmittag um 16 Uhr geht es auf dem Marktplatz in Xanten los. Bis Sonntag bieten acht Winzer ihre Produkte zur Verköstigung an. Zudem wird ein musikalisches Rahmenprogramm geboten.

Am Wochenende findet in der Innenstadt zum 16. Mal das Wein- und Musikfest statt. Dabei stellen insgesamt acht Winzer aus den Regionen Rheinhessen, Pfalz, Nahe und Mosel-Saar-Ruwer ihre Weine auf dem Marktplatz vor. Am heutigen Freitag haben die Stände von 16 bis 24 Uhr geöffnet, ab 19 Uhr gibt es Bühnenprogramm mit Sacker´s und Band. Am Samstag läuft das Fest von 15 bis 24 Uhr, ab 16 Uhr wird Musik gespielt. Sonntag, wenn vornehmlich lokale Musiker spielen, beginnt alles schon um elf Uhr, um 20 Uhr enden die Feierlichkeiten.

Sabine van der List vom Veranstalter Tourist Information Xanten (TIX) ist mit dem Ablauf der Vorbereitung sehr zufrieden. „Wir haben alles gegeben, was in unserer Macht steht“, sagt sie. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass das Wetter mitspielt. Im Vorjahr, als die TIX zum ersten Mal das Weinfest organisierte, war der Besucherandrang riesig. „Es war herrliches Wetter, das hat sehr viele Leute angelockt“, sagt van der List. Für das Rahmenprogramm steht ein vielfältiges musikalisches Angebot parat. „Das ist eine bunte Mischung, da sollte für jeden was dabei sein“, sagt sie.

Am Donnerstag fing bereits der Aufbau auf dem Marktplatz an. Mit dabei: Winzer Linus Lordbach aus Guldental in Rheinland-Pfalz, der seit Anfang an beim Weinfest in Xanten mitmacht und eigene Weine anbietet – rot, weiß, rosé, von trocken bis lieblich.

(mwi)