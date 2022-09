Xantens Ortsteil Marienbaum : Trauer um frühere Grundschullehrerin

Xanten Hedwig Schreckenberg unterrichtete fast 40 Jahre in Marienbaum. Lehrerin war nicht nur ihr Beruf, sondern Lebensinhalt und Lebensaufgabe. Ihren Ruhestand verbrachte sie in Xanten. Vor einigen Tagen ist sie gestorben. Ein Nachruf.

Hedwig Schreckenberg ist am 11. September im Alter von 85 Jahren gestorben. Ende der 1950er Jahre hatte sie ihre Stelle als Lehrerin an der Katholischen Volksschule in Marienbaum angetreten. Ihr gesamtes Berufsleben verbrachte sie an dieser Schule, die mit der Schulreform 1968 zur Katholischen Mariengrundschule wurde. Hedwig Schreckenberg blieb unverheiratet, die Schülerinnen und Schüler wurden zu „ihren“ Kindern. Bei ihnen, aber auch in der Marienbaumer Bevölkerung erfreute sie sich großer Beliebtheit. Lehrerin war nicht nur ihr Beruf, sondern Lebensinhalt und Lebensaufgabe. Die Teilnahme mit „ihren“ Kindern an der Erstkommunion, an der Fronleichnamsprozession und am St.-Martinszug war für sie eine Selbstverständlichkeit. Neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin engagierte sie sich auch im Marienbaumer Dorfleben. So gehörte sie dem Kirchenchor an und war Mitglied im Heimat- und Bürgerverein. Sie war an Kunst und Kultur interessiert, zu ihren Freizeitaktivitäten gehörten neben Lesen auch Reisen und Wandern. Sie liebte die französische Sprache und Lieder. Auch der Kontakt zum Elternhaus in Brilon, zu ihren Schwestern und deren Familien war ihr sehr wichtig und so besuchte sie insbesondere in den Ferien gern ihre Verwandten. Nach einer fast 40-jährigen Tätigkeit als Lehrerin trat sie 1997 in den wohlverdienten Ruhestand, den sie in Xanten verbrachte. Die Trauerfeier ist am Samstag, 1. Oktober, um 13.30 Uhr im Friedwald Goch Tannenbusch. Danach ist die Urnenbeisetzung.