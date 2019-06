Selbsttest in Xanten : Wellness-Programm mit „Biss“

Xanten In Xanten hat ein Spa eröffnet, in dem Kangal-Fische für die Fußpflege der Kunden sorgen. Unsere Autorin Heidrun Jasper hat den Selbstversuch gewagt und ihre Füße ins Becken getaucht.

Ich gebe es zu, ich war skeptisch. Irgendwie hat sich alles bei mir dagegen gesträubt, Fische an meinen Füßen herumknabbern zu lassen. Was, wenn die zubeißen? Sicherheitshalber habe ich eine Freundin mitgenommen, die ist ziemlich unerschrocken, was Sachen wie „Neues ausprobieren“ angeht. Und dann könnte ich mir erst einmal ihre Reaktion angucken, bevor ich selbst die Hosenbeine hochkrempele und meine Füße in das 30 Grad warme Wasser in dem Becken stecke, das 240 Liter fasst und in dem 45 kleine Fische der Gattung rötliche Saugbarbe hin und her schwimmen.