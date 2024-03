Schülerkontakt zwischen Xanten und Nigeria Vom Unterrichtsthema zum Briefwechsel

Emmanuel Didiugwu gibt den Schülerinnen und Schülern der sechsten Klasse am Xantener Stiftgymnasium einen Einblick in sein Leben als gleichaltriger Schüler in Nigeria. Auch Jennifer schreibt in einem Brief über ihren Alltag in der Familie und der Schule. Sie hat drei Brüder und ist selbst die älteste Tochter. Sie hilft ihrer Mutter im Haushalt und beim Kochen. Sie lernt die gleichen Fächer wie Emmanuel. Ihr bestes Fach ist Mathematik. Sie liebt Hunde. Ihre Lieblingsfarben sind Gelb und Pink. Sie feiern Weihnachten und beschenken sich.