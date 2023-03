Müll in Grünanlagen Vynener räumen im Dorf auf

Knapp 20 Kinder und Erwachsene haben am Samstag in Xantens Ortsteil Vynen Müll aufgesammelt. Dazu hatte der Heimatverein aufgerufen. Angesichts des Wetters war er mit der Beteiligung sehr zufrieden und sprach von einem sehr gut gelaufenen Dorfaktionstag. Am Rheindeich, an der Xantener Nordsee und an weiteren Stellen kamen einige große Müllsäcke zusammen. Den Sammlern fiel auf, dass selbst an Bushaltestellen, wo Abfalleimer hängen, Zigarettenkippen und Schachteln von Unbekannten achtlos in die Grünanlagen geworfen worden waren. Und sie ärgerten sich über volle Hundekotbeutel, die in den Sträuchern lagen und nicht von den Hundehaltern in den nächsten Mülleimern entsorgt worden waren. Am Ende erhielten alle Helfer einen Imbiss zum Dank. Im nächsten Jahr will der Heimatverein wieder in Vynen Müll aufsammeln gehen.