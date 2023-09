„Beschwerden liegen nicht mehr vor“ Stadt will an Terminvergabe für Xantens Bürgerservice festhalten

Die Politik in Xanten befasst sich erneut mit dem Bürgerservicebüro der Stadt. Dabei geht es darum, ob es auch wieder von Einwohnern aufgesucht werden kann, ohne dass sie vorher einen Termin vereinbart haben. Dafür hat sich die SPD ausgesprochen, nachdem sich Bürger im Winter und im Frühjahr darüber beschwert hatten, dass sie wochenlang auf einen Termin warten müssten, wenn sie einen neuen Personalausweis beantragen wollten oder das Rathaus aus einem anderen Grund aufsuchen müssten. Die Stadtverwaltung will dennoch an der Terminvergabe festhalten. Diese Gründe nennt sie dafür: