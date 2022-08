„Beruhigung erkennbar“ : Xantens Immobilienmarkt reagiert auf steigende Zinsen

Die Angebotspreise für gebrauchte Einfamilienhäuser in Xanten sind gefallen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Xanten Lange gingen die Immobilienpreise immer weiter nach oben, auch in Xanten. Aber jetzt verlangen Anbieter von gebrauchten Einfamilienhäusern sogar weniger als noch vor Monaten. Von einer Trendwende will die LBS nicht sprechen, aber von einer „Beruhigung“ am Markt.