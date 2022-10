Besuch im Stiftsmuseum Xanten : Kleine Waldkinder bestaunen große Kunst

Der jugendliche Museumsführer Paul veranschaulichte Leben und Werk des Bildhauers kindgerecht. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten/Alpen Die Vorschulkinder der Alpener Kita Wurzelzwerge besuchten die Achtermann-Sonderausstellung im Xantener Stiftsmuseum. Werk und Leben des Bildhauers sind dort noch bis zum 23. Oktober zu sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz vor Ende der viel beachteten Sonderausstellung im Xantener Stiftsmuseum haben es sich auch die Vorschulkinder der Alpener Wurzelzwerge nicht nehmen lassen, das Leben und Werk des Künstlers Wilhelm Achtermann näher kennenzulernen. Den Rundgang der fünf- bis siebenjährigen Kinder übernahm der jugendliche Museumsführer Paul, der die Arbeiten des großen Münsteraner Bildhauers, dessen 222. Geburtstag die Sonderausstellung begründete, kindgerecht veranschaulichte.

„Ich bin Paul und ich nehme euch jetzt mit auf eine Reise durch unser Stiftsmuseum“, sagte der 16-jährige Schüler, der einer von den beiden jüngst für Gruppenführungen ausgebildeten Xantener Jugendlichen ist. Schnell zeigten sich die Kinder Paul gegenüber offen und folgten ihm nach der Begrüßung durch Museumsleiterin Claudia Kienzle in die zwei mit der Ausstellung belegten Räume. Das was sich dort zutrug, lässt sich aus der Sicht von Pädagogen am besten mit den Worten „Vertiefung der Kompetenzen des aufmerksamen Zuhörens und des Antwortens sowie des genauen Betrachtens von Objekten mitsamt der Einführung in die Bildende Kunst anhand eines ausgewählten Künstlers“ beschreiben.

Zunächst betrachteten Tayo, Maria, Marii, Helene, Jamie, Jonathan, Rosalie, Leni sowie Lara als Geschwisterkind aufmerksam eine Zeichnung Achtermanns im Vordergrund, bemerkten aber auch die Personen im Hintergrund. „Ist das Jesus?“, fragte ein Kind spontan. Diese gezielte und richtige Frage empfand auch Kita-Leiter Carlo Ridder als große Überraschung, denn die Kindergruppe war in keinster Weise auf die Ausstellung vorbereitet worden.

Weiter ging es mit Erklärungen zu einer Landkarte, zu Werkzeugen und zu Skulpturen in einem zweiten weit größeren Raum. Die Landkarte, auf der eine Auswahl der Standorte der Werke Achtermanns eingezeichnet ist, interessierte die aufgeweckten Kinder sehr. Gespannt sahen sie zu, als Paul ihnen den Maßstab erklärte.

An der nächsten Station, an der den Kindern der Transport des Marmors, der wichtigste Werkstoff von Achtermann, und seine Bearbeitung erklärt wurden, schauten sich die Kinder die Werkzeuge und den Marmor in seinen verschiedenen Bearbeitungsstadien sehr genau an, durften sie auch betasten. Mit Vergleichen, die sich auf die Erfahrungen und Kenntnisse der Kinder bezogen, zogen Paul und Carlo Ridder das Interesse der Kinder auf die Materialien. Bei der Darstellung des Lebenslaufs Achtermanns, der den Erklärungen von Paul zufolge weder lesen noch schreiben konnte, brachten die Jungen und Mädchen ihre eigenen Fähigkeiten ins Gespräch: In dem Text, der den Wunsch Achtermanns, dass seine Werke kopiert werden dürfen, wiedergibt, suchten die Kinder die Buchstaben heraus, die sie bereits kennen.

Dass Achtermann seine Werke, von denen die Pietà, auf dem die Gottesmutter Maria den Leichnam ihres Sohnes hält, zum Kopieren freigegeben hat, wusste Paul sehr gut zu erklären. „Der Künstler wollte, dass die Menschen in ihrem Glauben bestärkt werden“, brachte er den Kindern nahe. Das besondere Interesse an zwei Ausstellungsstücken erweckte Paul mit einem Vergleich. Innerhalb kürzester Zeit fanden die Kinder heraus, dass bei einer Nachbildung der Achtermann-Kreuzigungsgruppe das Kreuz fehlt.

Am Ende der Führung gab’s schöne, bunte Lesezeichen für die Kinder. „Der Besuch des Waldkindergartens im Stiftsmuseum wird durch den Immobilienhändler Dirk Overhage gesponsert“, so Ridder. Kienzle selbst zeigte sich mit dem bisherigen Zustrom an Besuchern der Sonderausstellung sehr zufrieden.

Die Ausstellung „Von Rom nach Xanten – der Künstler Wilhelm Achtermann und das weiße Gold“ ist noch bis Sonntag, 23. Oktober, im Stiftsmuseum zu sehen.

(hvh)