Hilfs-Aktion vor Weihnachten : Die ersten Wunschbäume stehen

Xanten Mehrere Xantener wollen älteren Menschen vor Weihnachten eine Freude machen. Dafür haben sie im Stadtgebiet Tannenbäume aufgestellt, um die Wünsche von Senioren zu sammeln.

Die Xantener Wunscherfüller haben die ersten beiden Bäume aufgestellt, damit ältere Menschen ihre Wünsche auf einen Zettel schreiben und aufhängen können. Die Tannen stehen bei Blumen Wegenaer am Holzweg 6 und beim Holländischen Blumencenter De Does im Rewe Karlen an der Hagdornstraße 2. Beide seien zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar, erklärten die Verantwortlichen.