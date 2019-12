Hilfe für bedürftige Familien in Xanten : Nach drei Tagen waren alle Kinderwünsche vergriffen

Xanten Mit Hilfe von zahlreichen Unterstützern in Xanten hat Marlene Diamant auch in diesem Jahr wieder die Weihnachtswünsche von etwa 60 Kindern aus ärmeren Familien erfüllen können.

Viele Privatleute, aber auch die Stadtverwaltung beteiligten sich an der Wunschbaumaktion von Marlene Diamant und kauften Geschenke für Mädchen und Jungen. Am vergangenen Freitag übergab Marlene Diamant die Spielsachen, Gutscheine und Kleidungsstücke an die Mütter und Väter der Kinder, die diese dann an den Festtagen weiterreichen. „Mir haben schon Eltern gesagt, wie froh sie sind, dass es den Wunschbaum gibt, weil sie dadurch ihren Kindern auch etwas zu Weihnachten schenken können.“