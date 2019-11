Wunschbaum-Aktion 2019 : Sonsbeck geht Hand in Hand für jedes bedürftige Kind

Hand in Hand für Kinder: Mila Siebers (v.l.), Hans-Jörg Giesen, Gerd Heursen (Sparkasse), Markus Hermsen, Marc Lemkens (beide SVS), Agnes Quinders, Katja Ververs und Heiko Schmidt . RP-Foto: arfi. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Mit der diesjährigen Wunschbaum-Aktion von „Peter Pan“, der Ortsgruppe des Kinderschutzbundes, sollen insgesamt 140 Kinderwünsche erfüllt werden. Die Präsente können bis zum 17. Dezember abgegeben werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Florie-Albrecht

(aflo) Am Dienstagmorgen gab es im Sonsbecker Rathaus-Foyer noch ein wenig zu tun. Denn die Initiatoren und Unterstützer der diesjährigen „Wunschbaum“-Aktion legten gemeinsam mit Katja Ververs und Agnes Quinders von „Peter Pan“, der Ortsgruppe des Kinderschutzbundes, noch letzte Hand an den Baum. An dem von Hans-Jörg Giesen gespendeten Gewächs hängen nun viele gelbe „Hände“ mit Wünschen junger Menschen – frei nach dem Motto: „Hand in Hand für jedes Kind“.

Jeder, der will, kann sich einen der Wünsche aussuchen und dem jeweiligen Kind erfüllen. Das Präsent kann bis zum 17. Dezember entweder in der „Kinderoase“ (Hochstraße 98) oder im Sonsbecker Rathaus bei Mila Siebers abgegeben werden. Insgesamt 70 „Hände“ hängen am Wunschbaum. Ergänzend findet sich auch wieder in der Xantener Sparkassen-Filiale ein etwas geringer bestücktes Pendant. „Da sind es 30 Hände – und es kommen noch weitere 40 von den Flüchtlingen“, erläutert Katja Ververs. Und auch das Kinderheim zwischen Labbeck und Uedemerbruch soll teilhaben. „Da gibt das Jugendamt pro Kind 25 Euro.“

Insgesamt sollen also gut 140 „Hände“ ihre Abnehmer finden. Mila Siebers geht davon aus, „dass sie bestimmt bis Mitte nächster Woche“ vergriffen sind und sich anschließend die Pakete im Haus stapeln. Zwischen dem 18. und 20. Dezember bringt „Peter Pan“ diese dann zu den Kindern. „Jedes Kind kriegt zwei Wünsche erfüllt – einen praktischen und einen Herzenswunsch“, so Ververs. Viele Kinder wünschten sich neben Schleich-Tieren auch Spiele, Bücher oder Playmobil-Figuren.

Und auch die Schenker hätten an dem, was sie tun, unglaubliche Freude, meint Agnes Quinders. „Und vor allem die Kinder sind da engagiert“, ergänzt Siebers. Oft sehe man nicht im Alltag, ob jemand arm sei und dass es Menschen gebe, die „bescheidene Wünsche haben“, sagt Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt. Umso wichtiger sei die Aktion, die seit mindestens fünfzehn Jahren von „Peter Pan“ organisiert wird.