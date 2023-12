Gastbeitrag von Superintendent Wolfram Syben Fürchtet euch nicht!

Es kommt mir so vor, als sei alles etwas gedämpfter: Die Vorfreude nicht so stark, die Aussichten trüber, der Mut kleiner, die Hoffnung verzagter, ja, als leuchteten selbst die Weihnachtslichter auf den Straßen und in den Wohnungen weniger hell als in anderen Jahren. Und die äußeren Umstände geben viele Gründe für Unsicherheit und Verzagtheit. Die vielen Krisengebiete, Notlagen und Schreckensnachrichten stellen uns vor Augen: Vieles ist unsicher und wankt, im Großen wie im Kleinen.