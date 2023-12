Gastbeitrag von Weihbischof Rolf Lohmann Boten, die Frieden verkünden

Vor 2000 Jahren haben sie es zum ersten Mal gesungen, das älteste Weihnachtslied: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade!“ Die ersten, die diese Botschaft hören, sind Menschen am Rande. Sie leben unter harten Bedingungen, noch dazu in einem Land, das unter der römischen Fremdherrschaft ächzt. Sie vernehmen die gute Nachricht, dass Gott sie nicht vergessen hat. Unversöhnte, verbitterte, enttäuschte, verwundete Menschen gibt es auch zu Weihnachten 2023 – in der Nähe, in der Ferne: Ich denke an die unzähligen, die im Elend leben, die unter Krieg, Zerstörung, Flucht und Terror leiden, ob im Heiligen Land, in der Ukraine oder wo immer. Menschen, die sich nach Frieden sehnen, nach seelischem, familiärem, sozialem, politischem Frieden. Gerade ihnen gilt die tröstende Botschaft der Weihnacht. Denn diese Botschaft geht nicht an Dunkel und Elend vorbei, sondern mitten in das Leben der Menschen. Sie ist nicht für festliche Tafeln und Paläste gedacht, sondern hat immer schon die Leidenden gemeint. Die Botschaft vom Frieden Gottes hat ein menschliches Gesicht: Jesus Christus.