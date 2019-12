Dinslakener dreht Dokumentation in Sonsbeck : Die Angst vor Wölfen nehmen

Sonsbeck Der Filmemacher Adnan Köse wird eine Dokumentation über die Arbeit des in Sonsbeck lebenden Wolfshüters Jos de Bruin drehen. Bei einem der regelmäßigen Wolfsseminare machte sich der Regisseur am Samstag ein erstes Bild.

Entspannt steht Jos de Bruin mit seinem Lederhut und einer Tasse Kaffee an seinem Wolfsgehege vor der Schar Interessierter, die am Samstagmorgen zu einem seiner Wolfsseminare nach Sonsbeck gekommen sind. Etwas abseits knipst derweil der Dinslakener Adnan Köse mit seiner Kamera, während ein Tier nahe der Gruppe umherläuft und sich sogar streicheln lässt. „Heute machen wir Aufnahmen vom Wolfsseminar“, verrät der Dinslakener Regisseur. Köse bereitet sich mit seinem Besuch bei de Bruin auf die Arbeit vor, die in den kommenden Wochen vor ihm liegt. Denn er möchte eine Doku über den Wolf und das Leben mit ihm drehen.

Rückkehr Seit Oktober 2018 haben sich drei wilde Wölfe in Nordrhein-Westfalen angesiedelt. Ihre Gebiete liegen bei Schermbeck am Niederrhein, in der Senne bei Bielefeld und in der Eifel an der Grenze zu Belgien.

Dazu, so Köse, habe er bewusst auf eine Zusammenarbeit mit einem Sender verzichtet, um eine vertrauensvolle Basis herzustellen. „Ich bringe mein eigenes Equipment und eine kleine Mannschaft mit. Kamera und Schnitt, das mache ich alles alleine.“ Er möchte die beiden Protagonisten in den Mittelpunkt stellen, sie erzählen lassen, ihre Arbeit vorstellen. „Auch, um den Leuten die Ängste zu nehmen.“ Dazu will er Experten wie Peter Malzbender vom Nabu einbinden und so das Thema fundiert aufarbeiten. Wann der Film erscheint, wird, kann Köse aber derzeit noch nicht einschätzen.

Zuerst hielt er in seiner Heimat auf einem Bauernhof Tiere, bis der Platz dafür nicht mehr reichte. Seit fünfzehn Jahren nun arbeitet und lebt er in Sonsbeck. Aktuell hält er elf Tiere vor Ort, hinzu kommen noch zwei in einem Wildpark in Haltern am See. „Die Verbundenheit, die man hat, das kann man nicht erklären“; beschreibt Gabi Steegmann, die seit drei Jahren de Bruin unterstützt, ihre Faszination für die Tiere. „Wir haben hier 150 Jahre lang keine Wölfe gehabt“ sagt de Bruin und versteht, warum es den Menschen am Niederrhein noch schwerfällt, mit der Rückkehr der Tiere in freier Wilbahn vorbehaltlos umzugehen. „Das ist das ,Rotkäppchen“-Syndrom’.“