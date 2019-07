Lions Club : Wolfgang Platen ist Xantens neuer Lions-Präsident

Xanten Der neue Präsident der Xantener Lions heißt Wolfgang Platen. Turnusgemäß löste er Ende Juni nach einem Jahr Elisabeth Maas in diesem Amt ab. Zur Amtsübergabe waren alle Clubmitglieder zu einem Essen und fröhlichem Austausch zusammengekommen.

Die Xantener Lions gehören zur weltweiten Vereinigung der Lions Clubs, in denen Frauen und Männer in freundschaftlicher Verbundenheit bereit sind, sich den Problemen der Zeit zu stellen und an Lösungen mitzuwirken. Unterstützt werden Menschen in Not, soziale Zwecke, Kinder- und Jugendprogramme oder kulturelle Projekte.