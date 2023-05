Prominenter Gast Wolfgang Bosbach besucht die CDU in Sonsbeck

Die CDU in Sonsbeck freut sich auf einen besonderen Gast. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach (1994 bis 2017) wird bei der Jahreshauptversammlung am Dienstag, 23. Mai, um 19 Uhr im Hamber Hubertushaus erwartet. Bosbach, bekannt für seine pointierten Wortbeiträge in vielen Talkshows, wird über das Thema „Krieg und Krisen. Deutschland und Europa im Stresstest“ sprechen.