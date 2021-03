Streaming-Show : So war die Premiere des Xantener Wohnzimmercircus

Xanten Der Xantener Wohnzimmercircus von Jonny Casselly junior hat am Samstagabend Premiere gefeiert. Das Programm der Akrobaten und Clowns wurde übers Internet gesendet. Sogar eine Pferde(luftballon)nummer war dabei.

Gut eine Stunde lang ging die erste Show des Xantener Wohnzimmercircus. Sie war vorher aufgezeichnet worden und wurde am Samstagabend um 19 Uhr über die Internetseite von Jonny Casselly Junior ausgestrahlt. Die Zuschauer konnten die Sendung auf Tablets , Smartphones, Notebooks und Smart-TV-Geräten sehen. Für sieben Euro hatten sie ein Ticket mit dem Zugangscode bekommen. Am Sonntag um 11 Uhr wird die Show ein zweites Mal gezeigt ( Tickets gibt es hier ). Für beide Termine wurden mindestens 1500 Tickets verkauft, wie Casselly vorher unserer Redaktion berichtet hatte .

Die Show besteht aus Artistik, Clownerie, Tanz und einer Tierdressur mit einem Hund. Artisten sind Katy Casselly, Frieda Frücht, Amelia Kamps, Stefania Iarz, Tonito Alexis, Hund Elvis und die Messoudi Brothers. Jessica und Jonny Cassely Junior führen als Zirkusdirektoren durchs Programm. Clown Tonito hatte sich auch um eine Pferde-Nummer bemüht. Aber weder ein Pferd, noch zwei Ponys ließen sich von ihm überzeugen, wie in einem Einspieler zu sehen ist. Also macht er die Kunststücke mit Luftballons in Pferdeform. Katy Casselly zeigt Vertikaltuchakrobatik mit Tüchern, Amelia Kamps aus der Xantener Zirkus-Schule ist mit einer Solo-Darbietung am Römischen Ring zu sehen.