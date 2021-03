Xantener Wohnzimmercircus : Auch den Applaus gibt’s dieses Mal digital

Am Samstagabend lief die Premiere des Wohnzimmercircus von Jonny Cassely Junior. Auf Notebooks, Smartphones oder Smart-TV-Geräten konnte das Publikum zuschauen. Foto: Jonny Casselly jr.

Xanten Wenn das Publikum nicht in den Zirkus darf, kommt der Zirkus eben zum Publikum: Erstmals wurde eine Vorführung der Xantener Zirkusfamilie von Jonny Casselly Junior übers Internet nach Hause übertragen. Eine Stunde lang zeigten die Artisten Akrobatik und Clownerie.

Die Xantener Zirkusfamilie von Jonny Casselly Junior hat am Wochenende erstmals eine Vorstellung übers Internet gezeigt. Die Zuschauer konnten die Show auf Tablets, Smartphones, Notebooks und Smart-TV-Geräten verfolgen. Für die beiden Vorführungen am Samstag und Sonntag gab es viele positive, zum Teil begeisterte Reaktionen und Applaus – natürlich digital auf Facebook mit Emojis, also kleinen Piktogrammen.