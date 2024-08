Gesundheitsversorgung auf dem Land Sonsbecks Ärztehaus ist kurz vor der Vollendung

Ein paar Minuten hat der Verputzer noch, ehe seine Masse andickt, damit er sie an die Wand bringen kann. Die Wartezeit nutzt er gerne, um kurz auf den Balkon zu treten, den Blick ins Grüne und über den Seitenarm der Sonsbecker Ley schweifen zu lassen. Stress hat er nicht mehr, ist mit seiner Arbeit in den letzten Zügen. Doch nicht nur der Handwerker, nicht nur die 86 Quadratmeter große Wohnung, in der er beschäftigt ist, befinden sich im Endspurt. Das gesamte Ärztehaus an der Straße Zur Licht ist fast fertig. Ende August will die Bauherrin, die Volksbank Niederrhein, die Räume an die Käufer übergeben.