Hofanlage mit zusätzlichen Wohnungen in Sonsbeck Hebbershof wird erneut zwangsversteigert

Sonsbeck-Labbeck · Trotz Interessenten verliefen Auktionen für das Anwesen in Sonsbeck-Labbeck in der Vergangenheit erfolglos. Was laut Gutachten für die ehemalige Reitanlage an der Grenze zum Kreis Kleve spricht und welche Beanstandungen Investoren kennen sollten.

22.07.2024 , 18:29 Uhr

Der ehemalige Resthof in Labbeck an der Grenze zum Kreis Kleve wurde 1903 errichtet. Foto: Armin Fischer (arfi)