Corona-Krise trifft Tourismus : Xantener Wohnmobilpark droht das Aus

Xanten Herbert Becker hat einen Hilferuf veröffentlicht, in dem er auf die finanzielle Schieflage hinweist und seine Gäste um Unterstützung bittet. Der Betreiber wartet seit Monaten auf die staatlichen Corona-Gelder.

Vor etwas mehr als neun Jahren hat Herbert Becker das Gelände am Fürstenberg, auf dem der Wohmobil-Park steht, von der Stadt gepachtet. Seitdem hat der Xantener, der in Vynen lebt, dort viel Geld investiert. Über eine Million Euro sind mittlerweile in die Modernisierung, Erweiterung oder in neue Wohlfühlbereiche geflossen. Er freut sich über jede der vielen positiven Rückmeldungen der Reisemobilisten. Jetzt hat er seine Gäste um Hilfe gebeten. „WoMoPark Xanten am Corona-Abgrund!!!“ steht über dem Facebook-Aufruf.