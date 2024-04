Xantener Dom Weihbischof lädt zum Abendgebet in der „Woche für das Leben“

Die bundesweite Eröffnung der „Woche für das Leben“ wird am Samstag, 13. April, mit einem ökumenischen und inklusiven Gottesdienst in der Marien-Kirche des Sankt Vincenzstifts in Aulhausen (Rüdesheim am Rhein) eröffnet. Gefeiert wird dieser vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, und der amtierenden Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs. Am Gottesdienst nehmen auch Kirchenpräsident Volker Jung (Evangelische Kirche in Hessen und Nassau) sowie Jugendliche mit und ohne Behinderungen teil, darunter Marie Zilske, die Protagonistin des Vierteilers „Marie will alles – durchstarten mit Down-Syndrom“, der mit dem Katholischen Medienpreis 2024 ausgezeichnet wurde. Der Gottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt. wird zusätzlich auf dem Youtube-Kanal der Deutschen Bischofskonferenz im Livestream übertragen.