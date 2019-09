„Woche der Demenz“ in Xanten : Über eine Krankheit, die jeden treffen kann

Xanten „Woche der Demenz“ in Xanten: Einfühlsames Solotheater bewegt rund 160 Zuschauer.

Ein gut besuchter Vortrag von Albert Sturtz, Fachberater Demenz der Grafschafter Diakonie, im Haus der Begegnung und das anschließende Konzert des Seniorenchores „Die Goldies“ bildeten den Auftakt der „Woche der Demenz“, die am Donnerstagabend mit einem Theaterstück in der Mensa des Gymnasiums fortgesetzt wurde. „Du bist meine Mutter“ lautete der Titel – und mit Gisela Nohl schlüpfte eine Schauspielerin des D.a.S.-Theaters „Die andere Sicht“ aus Königswinter in dem einfühlsamen, leisen Solotheater gleich in beide Rollen. In die der Tochter Hannah (59). Und die der dementen Mutter (86), die seit drei Jahren in einem Pflegeheim lebt.