Neues Ausstellungsstück im Xantener Siegfriedmuseum Ein Schatz aus Keramik und Putz

Bei den Recherchen sei herausgekommen, dass die „Hortversenkung“ in der Rheinkaserne in Knielingen gehangen habe, zusammen mit drei weiteren Wandbildern von Gustav Heinkel, berichtet Lyttwin weiter. Der Künstler habe sie zwischen 1936 und 1938 angefertigt. Es sei ein staatlicher Auftrag der NS-Regierung an die Karlsruher Majolika-Manufaktur gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten die US-Streitkräfte die Kaserne übernommen. 1995 seien die Amerikaner abgezogen. Einige Jahre später sei das Militärgelände von einer Tochterfirma der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Volkswohnung gekauft worden. Sie habe die Gebäude abgerissen. Auf dem Gelände sei ein Wohngebiet entstanden. Und die Wandbilder?