Xanten: Wirtschaftwege: Anlieger machen Druck

Xanten Betroffene trafen sich nun, um ihren Widerstand gegen die Pläne der Stadt Xanten zu formieren.

Der Widerstand von Anliegern der ländlichen Wirtschaftswege gegen eine umfangreiche Sanierung ihrer Straßen und Wege formiert sich. Künftig wollen Bürger aus verschiedenen Ortschaften der Stadt gemeinsam gegen die Pläne von Stadt und Rat vorgehen, das Wirtschaftswegekonzept umzusetzen. Sie befürchten eine teilweise extrem hohe Eigenbeteiligung an den Kosten, die ihren Berechnungen nach oft viele tausend Euro, in manchen Fällen sogar bis zu 80.000 Euro betragen kann (wir berichteten).

Das Konzept sieht in einem ersten Schritt die Sanierung von zunächst einmal 13 Straßen mit einer Gesamtlänge von 10,6 Kilometern vor. An den angenommenen 4,8 Millionen Euro Gesamtkosten sollen sich die Anlieger beteiligen. Weitere Straßen und Wege sollen folgen. Doch eine Entscheidung, wie die Eigenbeiträge berechnet werden, hat der Rat zunächst einmal vertagt.

Stattdessen stehen auf einer Bürgerversammlung am Dienstag, 5. Juni, im Ratssaal mehrere Finanzierungsmodelle zur Diskussion (siehe Infokasten). Die Stadt favorisiert eine Beitragsberechnung nach einer Satzung. Das würde für Einzelne so teuer werden, dass teilweise Existenzen bedroht wären, befürchten Grundstückseigentümer. Eine Alternative wäre die Gründung eines Wegeverbandes, mit dem man in NRW aber Neuland beschreiten würde. Jeder würde in den Verband einzahlen. Eine dritte Möglichkeit wäre die Anhebung der Grundsteuer A für Ackerland.