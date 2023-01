Wintervögel im Kreis Wesel Weniger Sperlinge und Meisen, mehr Blässgänse und Krähen

Die steigenden Temperaturen könnten außerdem der Grund sein, warum Zaunkönig und Türkentaube deutlich häufiger gesichtet wurden: Der kleine Zaunkönig fühlt sich besonders in frostarmen, küstennahen Regionen in Deutschland wohl und wurde besonders häufig in Schleswig-Holstein gesichtet. Doch auch im Kreis Wesel war er 71 Mal in Gärten zu Gast (+21 Prozent).